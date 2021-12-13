Elazığ'da tenis turnuvası sona erdi

23 Ekim'de başlayan ve yoğun katılımın olduğu İl Özel İdare Spor Kulübü Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuva müsabakaları grup usulüne göre yapılarak, grup müsabakaları sonunda ilk iki sıraya giren sporcular, kadınlar yarı finalden, erkeklerde ise çeyrek finalden eleme usulüne göre, belirlendi. Turnuva sonucunda, kadınlar kategorisinde Edanur Yentür birinciliği alırken, erkekler kategorisinde ise birinciliği Cem Parmaksız aldı.

Turnuvada dereceye girenlere kupaları ve iştirak eden tüm katılımcılara da katılım belgesi verildi.

Kupa törenine, İl Özel İdare Genel Yardımcıları Cemil Yatkın ve Dr. Murat Okubay, Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet İrgin ile Özel İdare Spor Kulübü Tenis Şube Sorumlusu Bekir Yuşan katıldı.