Elazığ'da teras yangını

Elazığ'da 4 katlı bir binanın terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Belediye Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın teras kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.