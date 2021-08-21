Elazığ'da termometreler 40 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik yerlere koştu

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Elazığ'da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar çeşmeler ve gölgelik yerlere sığınarak serinlemeye çalıştı.

Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği Elazığ'da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam eden sıcak hava dalgası dikkat çekiyor. Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde ilkbahar yağışlarının beklentinin altında kalması ve sıcaklığın da yüksek seyretmesi, özellikle pandemi nedeniyle maske takmak zorunda kalındığı için vatandaşları bunaltıyor. Sıcaklardan bulanan vatandaşlar soluğu çeşme ve gölgelere sığındı.

Esnaf olarak sıcaklığın kendilerini daha fazla etkilediğini aktaran Muhammed Gündoğdu, ''Malum havaların sıcaklığı 40 derece. Malum kuraklık da var. Hiçbir yerde yağış yok. İş yerinde 2 klima çalışmasına rağmen hala sıcak, bunalıyoruz'' dedi.

Yağışların az olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle su israfına dikkat çeken vatandaşlardan Hıdır Soy ise ''Malum yaz aylarında sıcaklarda artış oluyor. Yağışların da olmamasından dolayı kuraklık tehlikesi de baş gösterdi. Vatandaşların, kendimizden başlayarak su israfına biraz daha dikkat etmemiz lazım. Bu konuda biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. Eylül ayına girmemize az kaldı, buna rağmen havalar hala mevsim normallerinin üzerinde sıcak'' diye konuştu.

Mevsim normalleri üzerinde bunaltıcı sıcaklıkların olduğunu dile getiren vatandaşlardan Bahattin Bulut da ''Yağışların olmaması ve küresel ısınmadan dolayı gidişat hiç iyi değil. Kuraklığa doğru gidiyoruz. Sular çekildi, sıkıntılı durumdayız. Hiçbir yerde su yok. Buna bir çözüm getirilmesi lazım, içme suları da yakında tükenebilir'' şeklinde konuştu.