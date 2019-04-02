Elazığ'da terör operasyonu

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada 2 adet bot ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, terör örgütüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen eleman ve erzak taşımak maksadıyla kullandığı araçların bulunması için operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 adet lastik bot, 3 çift ayakkabı, 1 tane şalvar, 1 adet saç, 4 adet soba borusu, 1 adet kazan, 1 adet puşi, 4 adet pil, 2 metre su borusu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.