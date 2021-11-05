Elazığ'da terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi gözaltına alındı

Elazığ'da terör örgütü propagandası yapan ve Fırat Üniversitesi tarafından açığa alınan araştırma görevlisi, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesinde araştırma görevlisi olan H.K. sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı gerekçisi ile rektörlük tarafından açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis tarafından gözaltına alınan H.K.'nın İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.