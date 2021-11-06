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Elazığ'da terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı

Elazığ’da terör örgütü propagandası yaptığı için gözaltına alınan araştırma görevlisi tutuklandı.

Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptığı için gözaltına alınan araştırma görevlisi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesinde araştırma görevlisi olan H.K. sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı gerekçisi ile rektörlük tarafından açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis tarafından gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.K. bugün adliyeye sevk edildi. H.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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