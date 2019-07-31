İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da tıbbi genetik tanıtım toplantısı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tıbbi genetik tanıtım toplantısı düzenlendi.


Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yakın zamanda uygulamaya başlanan tıbbi genetik hizmetlerini etkili bir şekilde sunmak ve hastaların en üst düzeyde faydalanmalarını temin etmek için tıbbı genetik tanıtım toplantısı düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda iki seans olarak düzenlenen toplantıda Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Hilmi Bolat tarafından genetik hastalıklar, genetik hastalıkların teşhisi ve hastanede sunulan tıbbi genetik hizmetlerindeki işleyiş hakkında bilgi verildi. Toplantıya, Hastane Başhekimi Doç.Dr. Savaş Öztürk, hastane yöneticileri ve hastanede görev yapan hekimler katıldı.


Yakın zamanda çalışmaları tamamlanan tıbbi genetik polikliniğinin aktif hale geldiğini belirten Uzm. Dr. Hilmi Bolat, “Hastalarımıza en üst düzeyde fayda sağlamak, hastanemizde görev yapan hekimlerimizi bilgilendirmek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere bir tanıtım toplantısı düzenledik. Toplantımıza katılan hastanemiz Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, kurum yöneticilerimiz ve hekimlerimize teşekkür ederim. Verimli bir toplantı oldu” dedi.


Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sonra erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.