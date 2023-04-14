İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da tır devrildi: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, virajı alamayarak devrildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Keban ilçesi Fırat Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen göre, 06 YA 8070 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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