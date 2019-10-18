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Elazığ'da tır ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ’da tırla çarpışan otomobilin takla atması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da tırla çarpışan otomobilin takla atması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 PP 744 plakalı tır, O. S. (25) idaresindeki 23 AV 339 plakalı otomobili görmeyerek sol şeride geçti. Bu sırada refüj ile tır arasında sıkışan otomobil, tıra çarparak refüje çıkıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü, eşi F.S. (21) ve oğlu Y.E.S. (4) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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