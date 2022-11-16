Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

Elazığ'da, etkili olan yağmur beraberinde kazayı getirdi, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ - Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. idaresindeki 44 BM 728 plakalı otomobil, yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen, sürücüsü öğrenilemeyen 01 ABE 039 plakalı tır ile çarpıştı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri yolu tek şeride düşürerek kontrollü geçişi sağladı.

Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.