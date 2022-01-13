Elazığ'da tır yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı, kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 76'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 D 6978 plakalı tavuk yüklü tır, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, tır sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.