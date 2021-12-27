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Elazığ'da tırın çarptığı otomobil şarampole uçtu

Elazığ’da tırın arkadan çarptığı otomobil şarampole yuvarlandı.

Elazığ'da tırın arkadan çarptığı otomobil şarampole yuvarlandı.


Kaza, Elazığ Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 AAD 605 plakalı tır aynı şeritte ilerleyen 23 ABU 225 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil ve tırda maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sürücüler tedbir amaçlı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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