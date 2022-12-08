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Elazığ'da TOKİ Yemişlik İlk ve Ortaokulu hizmete girdi

Elazığ’da yapımı tamamlanan TOKİ Yemişlik İlk ve Ortaokulu hizmete girdi.

Elazığ'da yapımı tamamlanan TOKİ Yemişlik İlk ve Ortaokulu hizmete girdi.


24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra oluşturulan yeni konut rezerv alanlarından biri olan Güneykent Mahallesi Yemişlik mevkiinde ikamet eden öğrenciler için yapılan TOKİ Yemişlik İlk ve Ortaokulu hizmete girdi. Bugün okulu ziyaret eden Vali Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'ten bilgiler aldı. Spor ve konferans salonları, laboratuvar gibi birçok donanıma sahip okulda birimleri inceleyen Vali Toraman, daha sonra sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi. Toraman ardından öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirdi.


Yeni okulun Güneykent Mahallesi'nde büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirten Vali Toraman, yakın zamanda tamamlanacak olan lise binasıyla beraber mahallede büyük bir rahatlamanın yaşanacağını ifade etti.

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