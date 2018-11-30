Elazığ'da "Toprak İşleme" kursu

Elazığ'ın Çağlar köyünde "Toprak İşleme" kursu açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,İŞKUR, Ziraat Odası Başkanlığı, Elazığ Merkez Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması kapsamında “Toprak İşleme”kursu merkeze bağlı Çağlar köyünde açıldı.Kursun açılışına İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, şube müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Tarım sektörünün gençleşmesinin sağlanması için ziraat ve hayvancılık alanında bulunan aile, kadın ve genç bireylerin eğitilerek bilinçlendirilmesi, meslek edinmelerine ve istihdam edilmelerine yardımcı olunması için kursu açtıklarını belirten İl Müdürü Turan Karahan,"Amacımız Çağlar köyünde ikamet eden, çiftçilikle uğraşan yada ilgi duyan kadın ve erkek çiftçilerimize Toprak Bilgisi, Tarımsal Ekoloji, Arazide Üretime Hazırlık, Temel Toprak İşleme Alet ve Makineleri konularında Teorik ve pratik bilgiler vermektir.Kursiyerlere, eğitici ve öğretici hocalar tarafından tarım arazisinde toprak işleme aletlerinden traktöre takılı pulluk, kültivatör, diskli tırmık gibi aletleri uygulamalı olarak nasıl kullanılacakları ile traktöre bağlantıları ve bağlantı ayarları gösterilecektir. Uygulamada ise bir traktör sürücüsünün toprak işleme aletlerini traktöre nasıl bağlayacağı, nasıl çalıştıracağı, çalıştırdıktan sonra toprağı tekniğine uygun nasıl işleyeceği konuları ayrı ayrı gösterilecektir”dedi.