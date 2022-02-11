Elazığ'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda H.A. (44) ve F.E. (39) yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır 13 parça halinde toplam 115 gram eroin maddesi, uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi, 1 adet yivsiz av tüfeği ile 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 750 lira paraya da el konuldu. Operasyon esnasında torbacılardan uyuşturucu madde satın alan 4 şüphelinin üst aramasında ise 5 gram metemfetamin, 28 gram eroin ve 29 adet uyuşturucu özelliği olan sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan H.A. ve F.E. adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu madde alışverişi yapan 4 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.