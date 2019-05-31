Elazığ'da toz esrarla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ polisinin şüphelendiği bir araca düzenlediği operasyonda 445 gram toz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında çevre yolunda belirlenen şüpheli bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada, 445 gram toz esrar ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden S.A. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer 2 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.