İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da trafik denetimi

Elazığ’da polis ekipleri, kent genelinde trafik uygulaması gerçekleştirerek sürücüleri bilgilendirdi.

Elazığ'da polis ekipleri, kent genelinde trafik uygulaması gerçekleştirerek sürücüleri bilgilendirdi.


Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde denetim gerçekleştirildi. Kentin birçok noktasında denetimlerine devam eden ekipler, trafikte motosiklet, kamyon, emniyet kemeri, minibüs ve otobüslere alınan fazla yolcuların denetlemesini yaptı. Sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini belirten ekipler evrakları eksik olan ve kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

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