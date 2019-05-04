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Elazığ'da trafik haftası etkinlikleri

Elazığ’da Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklara trafik parkuru ile eğitim verildi.

Elazığ'da Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklara trafik parkuru ile eğitim verildi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Trafik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlenmeye başladı.Bu yılın “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesi nedeniyle Elazığ'da bir alış veriş merkezinde İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında trafik parkuru hazırlanarak, çocuklara yaya ve araçların önceliği ile ilgili akülü araçlarla uygulamalı eğitim verildi.Çocuklar parkurda hem araç sürerek eğlendi, hemde trafik ile ilgili kuralları öğrendi.


Alış veriş merkezi önüne getirilen "Simülasyon" aracıyla ise vatandaşlara, kazana anında yaşananlar ve emniyet kemerinin önemi aktarıldı.


Hazırlanan sinevizyonla ise alanında eğitimli emniyet ve jandarma personeli tarafından aşırı hız, alkollü araç kullanmanın sonuçları ve kanuni yaptırımları aktarıldı.


Jandarma ve emniyetin trafik araçlarının tanıtıldığı, yayalara öncelik tanınmasının aktarıldığı etkinlik kapsamında ayrıca çocuklara boyama kitabı, kırmızı düdük ve kalem hediye edildi.

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