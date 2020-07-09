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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Alacakaya -Arıcak yolu Güvenenler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kılıç idaresindeki 23 P 2636 plakalı hafif ticari araç virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp tepelik alana çarptı.


Kazada araçta bulunan Güllü Kılıç (37) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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