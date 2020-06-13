Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Karakoçan ilçesi Yolçatı kavşağı yakınlarında Asri Mezarlı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 23 KB 778 plakalı otomobil, yaya olarak giden 78 yaşındaki Abdülaziz Yıldız'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Yıldız ile araç sürücüsü ambulansla İlçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücünün tedavisinin sürdüğü kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.