Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nden Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına dönüşte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAN 941 plakalı otomobil, bir aracın önüne çıkması üzerine sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 12 EZ 142 plakalı otomobile çaptı. Kaldırıma da çarpıp takla atan araçta 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.