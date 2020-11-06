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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Sami Çiftçi Bulvarı ile Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BT 078 plakalı taksi ile 23 AAP 541 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

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