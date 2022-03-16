İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 23 AAN 753 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 23 BE 908 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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