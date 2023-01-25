Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Sürsürü Mahallesi Şehit Astsubay Mustafa Uygur Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 23 ADE 865 plakalı otomobil ile K.N. yönetimindeki 23 ACC 435 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.