Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki ahıra daldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Ovacık köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ahırın duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.