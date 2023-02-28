İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki ahıra daldı.

Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki ahıra daldı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Ovacık köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ahırın duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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