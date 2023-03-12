Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, gece Vali Fahri Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 otomobil çarpıştı. Kazada, bir otomobil kaldırıma çıktı ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.