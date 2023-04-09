İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. idaresindeki 44 NF 262 plakalı otomobil ile E.S. yönetimindeki 23 AAT 276 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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