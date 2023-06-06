Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0241 plakalı minibüs ile 23 T 0544 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.