Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya kara yolu Yukarı Demirtaş köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye, O.E. idaresindeki 23 ADB 743 plakalı yolcu minibüsü ile İ.V. yönetimindeki 06 AEY 107 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.