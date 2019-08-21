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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 23 AV 083 plakalı otomobil karşı yönden gelen Y.P. idaresindeki 72 DT 788 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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