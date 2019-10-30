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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil yol kenarında bulunan kuma saplandı, kazada 2 kişi yarlandı.

Elazığ'da otomobil yol kenarında bulunan kuma saplandı, kazada 2 kişi yarlandı.


Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Veysel Karani Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 23 BV 507 plakalı otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kuma saplandı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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