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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Stadyum kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A Haber Elazığ Muhabiri Fırat Öztürk idaresindeki 23 FNE 75 plakalı otomobil ile 23 BC 593 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Öztürk'ün 2 kızı hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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