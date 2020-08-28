İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya girdi,2 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya girdi,2 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Pertek Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AT 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Olay yerine sağlık, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.