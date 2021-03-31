Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.İ idaresindeki 23 ABK 352 plakalı hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari ters dönerek durabildi.Kazada 2 kişi yaralandı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.