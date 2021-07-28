İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Hazar Dağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LN 355 plakalı otomobil ile 06 ET 9986 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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