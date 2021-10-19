İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 EFD 09 plakalı otomobil ile 23 DK 072 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.