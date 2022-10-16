Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Karayolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki 23 FD 931 plakalı otomobil ile V.Ş. yönetimindeki 23 HA 039 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.