Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu İşgem Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.V. idaresindeki 44 AZ 157 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.