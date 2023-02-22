Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BF 7736 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 23 ABN 197 plakalı hafif ticari araca çaptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.