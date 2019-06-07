Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kırklar Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HV 604 plakalı otomobil ile 23 DE 033 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.