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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Kırklar Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HV 604 plakalı otomobil ile 23 DE 033 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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