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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıKaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı tren yolu üst geçitinde meydana geldi.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı


Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı tren yolu üst geçitinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre,İ.G. idaresindeki 63 E 3474 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün üst geçitte direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak aşağıya uçtu.


Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Öteyandan üst geçitte sürekli kaza meydana geldiği çözüm bulunması gerektiğini belirtildi.

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