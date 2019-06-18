Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandıKaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı tren yolu üst geçitinde meydana geldi.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı tren yolu üst geçitinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre,İ.G. idaresindeki 63 E 3474 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün üst geçitte direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak aşağıya uçtu.
Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öteyandan üst geçitte sürekli kaza meydana geldiği çözüm bulunması gerektiğini belirtildi.