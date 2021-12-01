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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Trafo Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HK 254 plakalı otomobil ile S.Ç. yönetimindeki 23 FN 614 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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