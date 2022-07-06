İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EA 660 ile 23 AV 657 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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