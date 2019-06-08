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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasın 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasın 4 kişi yaralandı.


Kaza, dün gece merkez Malatya Caddesi trafo kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 BT 403 plakalı ile karşı yönden gelen 23 AR 55 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar refüjdeki ağaçlara ve direğe çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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