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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçti, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçti, 4 kişi yaralandı.



Kaza, Diyarbakır yolu Cahit Dalokay Caddesi Asri Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö. Y. idaresindeki 44 AY 931 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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