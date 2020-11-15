İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Kervan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. idaresindeki 23 M 0196 plakalı Volkswagen marka şehir içi yolcu minibüsü ile 23 HE 240 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis olay yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.