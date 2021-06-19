İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kovacılar ilçesi Bağlar Mahallesi Palu ilçe yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 P 4082 plakalı otomobil ile 25 AZ 092 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.