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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 20 AEA 552 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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