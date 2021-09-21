İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Kuyulu mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FK 943 plakalı otomobil ile 23 HF 733 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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