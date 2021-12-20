Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Şehit Astsubay Mustafa Uygur Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACG 937 ile 23 ABL 771 plakalı iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.